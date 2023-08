Düsseldorf/Holle (ots) -Ein schnelles Wiedersehen in Niedersachsen: Nachdem erst im vergangenen Monat zahlreiche Glückspilze in Wolfsburg jubelten, freut sich nun halb Holle im Landkreis Hildesheim über den Monatsgewinn in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro. Besonderen Grund zur Freude hat vor allem eine Bewohnerin der Gemeinde - denn sie jubelt dank ihres gezogenen Postcodes 31188 FY über unglaubliche 700.000 Euro. Und auch der gute Zweck gewinnt bei der Soziallotterie immer: Bei einer großen Postcode-Party mit zahlreichen Gewinner*innen wird das Theaterhaus Hildesheim mit einen Scheck in Höhe von 18.000 Euro überrascht.Die Glücksboten der Deutschen Postcode Lotterie können schneller als erwartet zu Besuch kommen. Das kann seit diesem Samstagmittag eine Bewohnerin der Gemeinde Holle eindeutig bestätigen: Erst seit Juni diesen Jahres nimmt Jessica* an den Ziehungen der Soziallotterie teil. Und nur knapp drei Monate später steht Lotterie-Glücksbote Giuliano Lenz dank ihres gezogenen Postcodes 31188 FY vor ihrer Haustür. Da Jessica die alleinige Losinhaberin in diesem Postcode ist, jubelt sie dank ihrer drei Lose über insgesamt 700.000 Euro."Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das ist der absolute Wahnsinn! Ich kann das gar nicht glauben!" Jessica wischt sich Freudentränen aus den Augenwinkeln und ist überwältigt von ihrem Gewinn. Mit wackeligen Knien schaut sie zu ihrem Ehemann, der bis letzte Woche noch gar nicht wusste, dass sie bei der Deutschen Postcode Lotterie überhaupt teilnimmt. "Mit dieser unglaublichen Summe und dass wir so schnell Glück haben, damit haben wir wirklich nicht gerechnet", so Jessica.700.000 Euro für 172 Postleitzahl-GlückspilzeWährend sich Jessica über die erste Hälfte der 1,4 Millionen Euro freut, teilen sich 172 weitere Glückspilze mit insgesamt 225 Losen in der Postleitzahl 31188 ebenfalls 700.000 Euro, was 3.111 Euro pro Los entspricht. Da einige der Glücklichen nicht nur ein Lotterie-Los, sondern zwei oder gar drei besitzen, gewinnen sie auch die doppelte bzw. dreifache Summe. 35 Gewinner*innen dürfen sich somit über 6.222 Euro freuen, neun sogar über 9.333 Euro.Zur großen Scheck-Übergabe auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Sottrum-Henneckenrode zeigt sich pünktlich die Sonne und alle Gewinner*innen feiern zusammen mit Angehörigen, Nachbar*innen und dem Team der Deutschen Postcode Lotterie den Monatsgewinn. Auch Bürgermeister Falk-Olaf Hoppe hat es sich nicht nehmen lassen, vor Ort zu sein und zu gratulieren.Schecküberraschung für das Theaterhaus HildesheimEine weitere tolle Überraschung hat Giuliano Lenz für Winnie Wilka, Geschäftsführerin des Theaterhauses Hildesheim. Unter dem Applaus der Feiernden zieht sie einen Scheck über 18.000 Euro aus einem goldenen Umschlag. "Vielen, vielen Dank! Insbesondere an die zahlreichen Gewinner*innen hier vor Ort, die durch ihre Lose dies erst möglich machen. Das ist wirklich super!" Die Förderung kommt dem ProjektSchauSpielPlatz des Theaterhauses Hildesheim zugute. Für kleine und große Gäste zeigt der SchauSpielPlatz monatlich freie Kindertheaterproduktionen, die im Anschluss zusammen kreativ und aktiv nachbereitet werden. Es ist nach 2022 bereits die zweite Förderung für die Kindertheaterreihe des Theaterhauses."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer. Denn nicht nur die Gewinner*innen in Holle dürfen sich freuen - alle Teilnehmer*innen in Niedersachsen machen mit ihren Losen die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Natur: Seit Gründung der Soziallotterie 2016 konnten in dem Bundesland bereits knapp 18 Millionen Euro für 454 soziale und grüne Projekte bereitgestellt werden.Niedersachsen im Postcode-GlückDie Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Niedersachsen konnten sich seit 2016 bereits über elf Monatsgewinne freuen. Erst im vergangenen Monat jubelten 438 Gewinner*innen in Wolfsburg über insgesamt 1,4 Millionen Euro. Besonderen Grund zur Freude hatte vor allem Ortrud*: Sie gewann dank ihres Postcodes 38442 DZ 700.000 Euro. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, d. h. es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 in Deutschland bereits über4.400 grüne und soziale Projekte mit mehr als 150 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1.400.000 Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Familie der internationalen Postcode Lotterien, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als 12,5 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den größten, privaten Fördermittelgebern der Welt (Fundraising-Studie der britischen Wirtschaftszeitung City A.M., Dezember 2021).Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. 