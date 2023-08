Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Juli hat sich der Neuemissionsmarkt für Covered Bonds wie üblich in die Sommerpause verabschiedet, so die Analysten der DekaBank.Bis dahin sei die Nachfrage der Investoren aber hoch gewesen. Neue Anleihen hätten mit großem Erfolg platziert werden können. Die Bonds seien auch im Nachgang im Sekundärmarkt gesucht geblieben. Gegen Ende des Monats dürften sich die ersten Emittenten wieder zeigen, und mit dem Übergang in den Herbst sei noch einmal mit einer größeren Emissionswelle zu rechnen, z.B. auch von italienischen Häusern. Damit dürfte der Neuemissionsmarkt seinen Rekordkurs fortsetzen. ...

