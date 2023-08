Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Norwegen lag im Juli genau im Rahmen dessen, was die Norges Bank erwartet hat, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Markt habe sich kurz nach der Veröffentlichung durch die Gesamtrate, die stärker als erwartet von 6,4% auf 5,4% nachgegeben habe, verunsichern lassen. Die Norges Bank schaue aber vor allem auf die Kerninflation (ohne Energiepreise). Diese habe mit einem Rückgang von 7,0% auf 6,4% genau auf den Markterwartungen und den Prognosen der Norges Bank gelegen. ...

