Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Über die Sommermonate sind die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen weiter zusammengeschmolzen, so die Analysten der DekaBank.Die Neuemissionstätigkeit sei mit Beginn der Urlaubszeit deutlich zurückgefahren worden und trage damit zur Spreadeinengung bei. Da das allgemein hohe Zinsniveau die Renditen dennoch auf attraktivem Niveau halte, bleibe die Nachfrage der Investoren hoch. Auch die nur schwachen Konjunkturaussichten, vor allem in Deutschland, könnten zurzeit die Laune der Investoren kaum trüben. Sie würden durch die Schwächeperiode hindurchschauen und auf eine nachfolgende Besserung hoffen. Mit den mittlerweile stark angestiegenen Leitzinsen müssten Unternehmensanleihen mit Investmentgraderating inzwischen jedoch gegen zunehmende Konkurrenz am Geldmarkt antreten, was leichten Aufwärtsdruck auf die Spreads nach sich ziehen könnte. (Ausgabe August 2023) (14.08.2023/alc/a/a) ...

