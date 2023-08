Mit einem Minus von rund 5% bricht die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) zum Wochenstart ungewöhnlich heftig ein. Damit setzt der chinesische Auto- und Batteriehersteller seinen seit Monatsbeginn andauernden Abwärtstrend fort. Seit Anfang August ist der Kurs der BYD-Aktie um rund -13% gesunken. Was steckt hinter dem starken Kursrückgang am Montagmorgen? BYD vorgestellt BYD ("Build your dreams") ist ein chinesischer Mischkonzern, der vor allem im Bereich der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...