Die Öl- und Heizölpreise starten mit einem Minus in die neue Woche. Hintergrund ist der Fokus des Marktes auf die seit Monaten hinter den Erwartungen zurückbleibende chinesische Wirtschaftserholung sowie der erstarkte Dollar. Dem gegenüber steht der Bericht der IEA vom Freitag, welcher einen starken Rückgang der globalen Ölbestände prognostiziert. Die Ölpreise an den internationalen Börsen in London ...

Den vollständigen Artikel lesen ...