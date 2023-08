(shareribs.com) New York 14.08.2023 - Der Absatz von Elektroautos in den USA ist im ersten Halbjahr weiter gestiegen und hat einen Marktanteil von über sieben Prozent erreicht. Ähnlich stark war die Entwicklung in China, wo im Juli fast 800.000 NEV-Fahrzeuge verkauft wurden. Nach Daten von Experian ist der Absatz von Elektroautos im ersten Halbjahr weiter gestiegen. Insgesamt wurden in den USA von ...

