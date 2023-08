Erneut erlebt die Aktie der Hpoport AG (WKN: 549336) einen Abverkauf und stürzt am Montag in der Spitze um mehr als -5% ab, ehe sie sich recht zeitnah auf ein Minus von -3% bei 159 € erholen kann. Was steckt hinter dem Abverkauf, nachdem die Aktie zum Monatsanfang bereits um -13% an einem Tag gefallen war? Hypoport vorgestellt Hypoport mit Sitz in Berlin ist Muttergesellschaft eines Netzwerks von Technologieunternehmen für die Kredit-, Immobilien- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...