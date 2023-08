FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Sorgen über das Digitalgeschäft seien übertrieben, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn dieser Geschäftsbereich etwas enttäuscht habe, ändere dies nichts an seiner positiven Sicht auf die Aktie./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2023 / 06:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

