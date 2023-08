Vor drei Wochen titelte DER AKTIONÄR "Hölle der Löwen" - und bestätigte eine seiner seltenen Verkaufsempfehlungen. Wenige Tage später kollabierte die Aktie. Der Börsenwert sackte 82 Prozent ab. Ein paar Promi-Investoren wollen trotzdem noch nicht aufgeben.Ein Milliardenunternehmen sollte The Social Chain werden. Ende 2021 sah es fast so aus, als sei das deutsche Social-Media-Marketing-Konstrukt auf einem guten Weg: Aufnahme in den Prime Standard an der Frankfurter Börse. Aktienkurs 54 Euro. Mit ...

