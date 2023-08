Die Marriott-Aktie hat in diesem Jahr bisher rund 40 Prozent an Wert gewonnen. Allein seit Anfang Mai haben die Papiere des amerikanischen Hotel-Giganten um rund 23 Prozent zugelegt. Zum Wochenauftakt stehen indes Minuszeichen vor der Aktie. Grund dafür dürfte ein Downgrade eines US-Analystenhauses sein. Konkret hat Bernstein-Analyst Richard Clarke Marriott von "Outperformer" auf "Market Performer" zurückgestuft. Clark sagte, dass die Aktie in diesem Jahr bereits stark (40 Prozent) zugelegt habe. ...

