Nach den jüngsten Ereignissen im Schwarzen Meer sowie der Ankündigung von Saudi-Arabien, im Rahmen der OPEC+ die bekannten Förderkürzungen fortzuführen, tendiert der Ölpreis in Richtung 90 $. Ein Break über die Marke von 84 $ würde ein wichtiges Signal senden, was den Ölfirmen eine neue Dynamik geben könnte. Dabei schauen wir aktuell mehr auf die Energie-Infrastruktur-Firmen wie Pipeline-Betreiber und Raffinerien. Gerade Letztere wurden im Zuge von Meldungen über sinkende Lagerbestände an Benzin und Destillaten nach oben getrieben.



So auch Marathon Petroleum, die neben mehreren Raffinerien auch ein Tankstellennetz betreiben. Und damit prächtig verdienen. So entstand im zurückliegenden zweiten Quartal ein Gewinn je Aktie von 5,32 $. Die Analysten hatten nur mit 4,55 $ je Aktie gerechnet. Auch der Umsatz übertraf mit 36,8 Mrd. $ die Markterwartungen von rund 32,6 Mrd. $. Operativ verdiente man als bereinigtes EBITDA 4,53 Mrd. $ bei einer Erwartung von lediglich 3,97 Mrd. $.



