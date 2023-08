Die Spekulationen rund um eine Übernahme von Manchester United (WKN: A1J2MK) verdichten sich, entsprechend legt die Aktie am Montag kräftig zu. Doch was steckt hinter dem Anstieg um über +10% auf 22,75 €? Ist die Übernahme bald in trockenen Tüchern? Manchester United vorgestellt Manchester United ist einer der prestigereichsten Fußballvereine der Welt und erwirtschaftet aktuell den meisten Umsatz aller Clubs vor Real Madrid und dem FC Bayern München. ...

