Original-Research: Berentzen-Gruppe AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Berentzen-Gruppe AG



Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG

ISIN: DE0005201602



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.08.2023

Kursziel: 12,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter, Tim Kruse (CFA)



H1-Zahlen leicht über unseren Erwartungen - Strategische Kernmarken ungebrochen auf Wachstumskurs



Die Berentzen-Gruppe AG hat letzte Woche Zahlen für das Q2 veröffentlicht, die unseren Erwartungen entsprechen. Zudem wurde mit der Bekräftigung der Guidance ein gutes H2 in Aussicht gestellt, das insbesondere von dem saisonbedingt starken Q4 profitieren dürfte.



Anhaltend dynamischer Umsatzzuwachs bei den Fokusmarken: Nach den ersten sechs Monaten stand ein Erlösniveau von 89,0 Mio. Euro zu Buche, was einer Steigerung von 12,7% yoy entspricht und im Wesentlichen von Preiseffekten getragen wurde. Damit lag das Q2 trotz des herausfordernden Marktumfelds über unseren Erwartungen (9,9% yoy vs. MONe: 7,6% yoy). Wie erwartet wurde die Top Line insbesondere von den Entwicklungen der Fokusmarken getragen (Mio Mio: +28,2% yoy; Berentzen: +23,1% yoy; Puschkin: +30,8% yoy). Das Citrocasa-Segment hat sich deutlich unter den Planungen des Unternehmens entwickelt, woraufhin personelle Änderungen in dem Vertriebsteam für den an sich nachfragestarken und intakten deutschen Markt erfolgten. In 6M/23 bremsten Verfügbarkeitsengpässe in der Logistik von Bourbon Whiskey den Absatz von Medium- und Premium-Handelsmarken, was sich in einem Rückgang i.H.v. 8,1% yoy bzw. knapp einer Million Euro niederschlug. Mittlerweile ist die Lieferfähigkeit wiederhergestellt, sodass dieses Kernsegment in H2 das Konzernwachstum erneut maßgeblich unterstützen dürfte.

Verbesserungen in den Kostenquoten können gestiegene Beschaffungskosten noch nicht kompensieren: Das derzeit herausfordernde Marktumfeld lässt sich insbesondere in der Entwicklung der Materialkosten erkennen. Während die Rohertragsmarge (bezogen auf die GL) in H1/22 noch bei 45,5% lag, verzeichnete Berentzen zum 30.06.23 einen Rückgang um 3,9 PP yoy auf 41,6%. Wenngleich die Personalkostenquote sowie die sbE-Quote in Q2 signifikant verbessert werden konnten (-1,8 PP yoy; +1,4 PP yoy), wurden die höheren Beschaffungskosten zwar nicht kompensiert, dennoch lag das EBITDA mit 4,4 Mio. Euro bzw. einer Marge von 9,3% über unseren Erwartungen (4,1 Mio. Euro bzw. 9,1%). In H2 dürften das Wiedererstarken der Premium-Handelsmarken sowie der Frischsaft-Systeme einen margenverbessernden Effekt zur Folge haben. Demgegenüber stehen jedoch weitere harte Preisverhandlungen mit unter Druck stehenden Vollsortimentern wie u.a. EDEKA, weshalb wir davon ausgehen, dass sich die EBITDA-Marge auf Höhe des Q2 bewegen sollte (FY: 9,0%).



Unternehmens-Guidance bekräftigt - H2 profitiert von saisonalen Effekten: Im Rahmen des Earnings Call hat das Management den Jahresausblick bestätigt, der Konzernumsätze zwischen 185 und 195 Mio. Euro, ein EBITDA von 15,6-17,6 Mio. Euro sowie ein EBIT in der Bandbreite zwischen 7-9 Mio. Euro in Aussicht stellt. Vor dem Hintergrund der stärkeren zweiten Jahreshälfte (FY-Erlösanteil H2/21: 53,7% und H2/22: 54,7%) erachten wir das Erreichen dieser Ziele ebenfalls für realistisch. Wendet man den Durchschnittswert (54,2%) auf den H1/23-Umsatz an, dürften zum Jahresende sogar 194,3 Mio. Euro zu Buche stehen.



Fazit: Die H1-Zahlen illustrieren eine erwartete Entwicklung und unterstreichen die Fähigkeit, sich in einem kompetitiven Marktumfeld mit dem aus LEH-Sicht attraktiven Produktsortiment durchzusetzen. Wir bestätigen sowohl Kaufempfehlung als auch Kursziel.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27521.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°