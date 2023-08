"Es geht los. Dieses Jahr beginnt die Zukunft." So lautete die Schlagzeile eines AKTIONÄR-Online-Artikels im Februar dieses Jahres. Was wir seitdem im Bereich der künstlichen Intelligenz sehen, ist schlichtweg beeindruckend. Fieberhaft wird die Entwicklung vorangetrieben, neue Möglichkeiten und Einsatzbereiche ins Auge gefasst und dabei Milliarden in die Hand genommen. Verständlich, denn das Potenzial ist gewaltig und die Chancen für Anleger ebenfalls. Florian Söllner, Börsenprofi und Autor des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...