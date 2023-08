Nach den USA ist Deutschland der zweitwichtigste Markt für die Deutsche Telekom. Jährlich investiert das Unternehmen hohe Milliardenbeträge in den hiesigen Netzausbau. Die Profitabilität lässt jedoch zu wünschen übrig, weshalb Timotheus Höttges, Chef des Telekommunikations-Dienstleisters, seine scharfe Kritik an den Bedingungen in Deutschland nun wiederholt hat.In einem phoenix-Interview bemängelte der Manager die Marktgegebenheiten und Regulierungen im deutschen Telekommarkt. Hierzulande werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...