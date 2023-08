Prominentes Itasca-Hochhaus beherbergt Unternehmensteams auf mehreren Etagen

Die Mitarbeiter des führenden Anbieters von Lieferkettenlösungen, AIT Worldwide Logistics, sind vor kurzem in eine neue globale Zentrale am 2 Pierce Place in Itasca, Illinois, umgezogen. Zuvor waren die Shared-Services-Teams von AIT in mehreren Einrichtungen in Itasca untergebracht, darunter 701 Rohlwing Rd., ein einstöckiges Gebäude und Lager, das seit 1997 mit der Chicagoer Station des Unternehmens geteilt wurde.

Laut dem Vorstandsvorsitzenden und CEO von AIT, Vaughn Moore, wurde der Umzug durch das exponentielle Wachstum des Unternehmens und seine Entwicklung zu einem weltweit führenden Logistikunternehmen vorangetrieben.

"Nach mehr als 40 Jahren im Geschäft und einer immensen Expansion auf mehr als 110 Standorte in Asien, Europa und Nordamerika festigen wir unsere Wurzeln in der Region Chicago", sagte Moore. "Dieser moderne, gut sichtbare Standort ist eine echte Manifestation unserer globalen Marke und bietet unseren Mitarbeitern sowohl den Platz als auch die Ressourcen, die sie benötigen, um unsere Kunden und Kollegen auf der ganzen Welt optimal zu unterstützen."

Moore fügte hinzu, dass der neue Standort eine wichtige Investition in die Arbeitserfahrung der AIT-Mitarbeiter vor Ort ist.

"Die Zusammenarbeit in diesen hochmodernen Büroräumen ermöglicht uns eine viel engere Zusammenarbeit und damit schnellere Reaktionen in Echtzeit", sagte er. "2 Pierce Place bietet außerdem den zusätzlichen Platz, den wir für das zukünftige Wachstum unserer Shared-Services-Teams benötigen.

Der globale Hauptsitz von AIT belegt mehrere Etagen des ikonischen 25-stöckigen Vorstadtturms. Mit einer Höhe von 395 Fuß ist es das zweithöchste Gebäude in Illinois außerhalb der Stadtgrenzen von Chicago. Von der modernen Lobby bis hin zur Mieterlounge, dem Spielzimmer und der Außenterrasse bietet 2 Pierce Place beliebte Annehmlichkeiten wie ein Fitnesscenter, einen Wanderweg, ein Delikatessengeschäft, das Frühstück und Mittagessen serviert, Essen zum Mitnehmen und einen Catering-Service vor Ort.

Die Teammitglieder aus den Bereichen Buchhaltung, Schadensregulierung, Finanzen, Global Business Systems, Global Compliance, Personalwesen, Bildverarbeitung, Informationstechnologie, Recht und Marketing sind in neu gestalteten Hochhausetagen untergebracht, die über Annehmlichkeiten wie ein privates Spielzimmer, Kaffeebars, Sitz-Steh-Arbeitsplätze und mehrere Konferenzräume mit modernsten audiovisuellen Einrichtungen verfügen.

In den kommenden Monaten planen die verbleibenden AIT-Teams im Großraum Chicago in Itasca und Wood Dale (einschließlich spezieller Standorte für Lebensmittellogistik und Biowissenschaften) den Umzug in eine einheitliche Multi-Service-Einrichtung im nahe gelegenen Vorort Palatine. Diese neue gemeinsame Büro- und Lagerfläche befindet sich im Bau. In der Zwischenzeit wird AIT Truckload Solutions seine Kunden weiterhin von seinem derzeitigen Standort in der 55 W. Monroe St. in Chicago aus bedienen.

Dank seiner günstigen Lage in der Nähe der Kreuzung der Interstate 290 und des Elgin-O'Hare Expressway ist der neue globale Hauptsitz von AIT vom internationalen Flughafen O'Hare aus leicht zu erreichen:

