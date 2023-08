Bonn (www.anleihencheck.de) - Mehrere, nach wie vor ungelöste Probleme sind wieder aufgetaucht, so die Analysten von Postbank Research.Die Gesundheit des regionalen US-Bankensektors sei eines davon. Im März 2023 hätten Probleme einiger Regionalbanken in den USA eine entsprechende politische Reaktion ausgelöst, um das Vertrauen in den Sektor zu stärken. Doch am Dienstag vergangener Woche habe die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit mehrerer mittelgroßer US-Kreditinstitute herabgestuft und einige größere Institute auf den Prüfstand gestellt. Moody's habe auf die Auswirkungen der höheren Zinssätze auf die Rentabilität der Banken sowie auf die Qualität der Kredite hingewiesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...