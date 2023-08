Der Fachkräftemangel ist das beherrschende Thema in vielen Unternehmen, Lohn alleine bindet keine Mitarbeiter mehr. Im Frankfurter Kreis diskutieren Versicherungs-Experten mit Mein-Geld-Chefin Isabelle Hägewald, wie die bKV an Unternehmen verargumentiert werden kann, warum die bKV vorteilhafter ist als jede Lohnerhöhung und was in Sachen Vermittler noch zu erledigen ist. Krankenversicherung PKV GKV Beitragsbemessungsgrenze Digitalisierung FrankfurterKreis MeinGeldMedien Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Dr. Lars Gawlitta, Vertriebsdirektor Firmen-, Verbandsgeschäft und Vertriebskoordination Daniel Schmalley, Leiter Competence Center Firmenkunden, Barmenia Krankenversicherung AG Thomas Sleutel, Geschäftsführer Markt, IKK classic" Sven Grosse, Leiter Maklervertrieb, Allianz Private Krankenversicherungs-AG Ellen Ludwig, Chief Product Officer, comparit GmbH Mario Fökel, Vertriebsdirektor, SIGNAL IDUNA Gruppe Malte Kamp, Abteilungsleiter KV softfair & Ascore Auf der Suche nach mehr Informationen rund ums Thema bkv? Hier werden Sie fündig: https://www.mein-geld-medien.de/versicherungen/die-neue-bkv-produktlinie-eine-win-win-situation-fuer-betriebe-und-beschaeftigte/ https://www.mein-geld-medien.de

