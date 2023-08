DJ Encavis verkleinert bei stabilem Umsatz Gewinn

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat im ersten Halbjahr trotz einer höheren Stromproduktion weniger verdient. Treiber des gestiegenen Produktionsvolumens von 1.696 Gigawattstunden (GWh) auf rund 1.734 GWh im ersten Halbjahr 2023 waren die neu erworbenen und neu ans Netz angeschlossenen Wind- und Solarparks, wie das Unternehmen mitteilte. Der Vorstand bestätigt die im März 2023 veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2023 ebenso wie die beschleunigte Wachstumsstrategie bis 2027.

Der Konzern erzielte in den ersten sechs Monaten 2023 Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau in Höhe von 226,3 Millionen Euro. Das um rund 11 Prozent geringere operative EBITDA von 151,6 Millionen Euro resultiert in einer um gut acht Prozentpunkte reduzierten EBITDA-Marge von 67 Prozent. Dies ist auf die erstmalige Berücksichtigung des Dienstleistungsgeschäfts der Stern Energy in den Konzernzahlen zurückzuführen, das eine marktübliche geringere Marge als die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien aufweist.

Das operative EBIT verringerte sich auf 93,5 (Vorjahr: 109,8) Millionen Euro. Insgesamt erzielte Encavis ein operatives Konzernergebnis nach Steuern in Höhe von 52,6 (Vorjahr: 56,4) Millionen Euro.

Der Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2023 von einer leicht rückläufigen Entwicklung der Umsatzerlöse auf etwas mehr als 460 Millionen Euro aus, das sind 440 Millionen Euro nach Abzug der Strompreisbremsen. Der Konzern rechnet mit einem operativen EBIT von mehr als 185 (2022: 198,3) Millionen Euro.

