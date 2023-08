Zwei Themen sind derzeit besonders wichtig an den Märkten: die weiter steigenden (Kapitalmarkt-) Zinsen und die Lage in China, wo die Immobilien-Blase zu platzen droht und die Rufe nach Stimulus immer lauter werden. Eine Nachricht aus China sorgte dann aber für die heutige Erholung der Märkte: Country Garden will die Laufzeiten bestehender Anleihen verlängern. Das ...

