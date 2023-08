The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.08.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2023

ISIN Name

CA26929L1067 EYEFI GROUP TECH.INC.

NO0010070063 DOF ASA NK 1

US2536511031 DIEBOLD NIXDORF DL 1,25

US6085501095 MOLECULAR TEMPLAT.DL-,001

XS2297550217 LEVERAGE SHA ETP 2071

XS2337085851 LEVERAGE SHA ETP 2071

XS2399365472 LEVERAGE SHA ETP 2071

XS2399368658 LEVERAGE SHA ETP 2071

