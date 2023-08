HANGZHOU (IT-Times) - Zum chinesischen Internetkonzern Alibaba Group haben sich just die Bank of America, Goldman Sachs, HSBC und JP Morgan gemeldet und raten allesamt zum Einstieg bei der Aktie. Die Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA, ISIN: US01609W1027) konnte zuletzt wieder ein deutliches Umsatzwachstum...

Den vollständigen Artikel lesen ...