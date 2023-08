DJ PTA-Adhoc: ifa systems AG: Veränderungen im Vorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frechen (pta/14.08.2023/21:55) - Der Vorstandsvorsitzende Jörg Polis (CEO) der ifa systems AG (ISIN DE0007830788), hat den Aufsichtsrat der Gesellschaft heute Abend darüber informiert, dass er seine Vorstandsposition bei der Gesellschaft zum 31.08.2023 beenden möchte. Der Aufsichtsrat hat dem Wunsch von Jörg Polis im besten Einvernehmen entsprochen. Der Aufsichtsrat der ifa systems AG hat kurzfristig mit sofortiger Wirkung Herrn Holger Rambach, bisher verantwortlich bei ifa systems AG für Operations & Administrations, für die Dauer bis zum 31.12.2025 als Vorstand der Gesellschaft bestellt.

Der Aufsichtsrat spricht Jörg Polis seinen Dank für seine für die Gesellschaft langjährig geleistete Arbeit aus. Nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand der Gesellschaft wird Herr Jörg Polis als Berater in internationalen Vertriebs- und Großprojekten für die Gesellschaft tätig sein.

Frechen, 14.08.2023

Aussender: ifa systems AG Adresse: Augustinusstraße 11 b, 50226 Frechen Land: Deutschland Ansprechpartner: Holger Rambach Tel.: +49 2234 933 670 E-Mail: ir@ifasystems.de Website: www.ifasystems.de

ISIN(s): DE0007830788 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

