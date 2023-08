Freiburg (ots) -



Nun muss Baerbocks Besuchskalender umgebaut werden, die Gastgeber müssen sich anpassen. Das ist kein gutes Aushängeschild für ein Land, das sich seiner Ingenieure rühmt. Aber auch wenn es eine allgemeine Stimmung in diesem Land bestätigen mag ("nicht mal das kriegen wir hin"), sollte man sich hüten, aus dem Vorfall mehr zu machen als er ist. Keine Airline der Welt hat eine Zuverlässigkeit von 100 Prozent, auch die Flugbereitschaft nicht. Die Bundesregierung hat auch längst Schlüsse aus vergangenen Pannen gezogen. Die älteren Langstrecken-Jets der Flugbereitschaft werden ersetzt. Jener nun defekte Flieger, mit dem Baerbock reiste, soll Ende September ausgemustert werden. Es besteht also Grund zur Hoffnung, dass es solche Meldungen in Zukunft seltener gibt. https://www.mehr.bz/khs227m



