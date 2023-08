Ab Oktober könnte es in den USA sehr ungemütlich werden von einer Blitzrezession hin bis zu einem Crash an den Aktienmärkten ist einiges möglich. Bisher zeigt sich die USA völlig resilient gegen jede Form eines Wirtschaftsabschwungs und auch die Unternehmen liefern sehr stabile Ergebnisse, trotz verschiedener Krisen. Aus diesem Grund zeigen sich auch die amerikanischen Aktien an den Börsen bisher als Fels in der Brandung.Ab Oktober könnte aber ein ...

