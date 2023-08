Nach einem steinigen Aufstieg können wir nicht selten die Früchte unserer Arbeit ernten - das gilt an der Börse genauso, wie nach einem Tag in den Alpen. Doch während blauer Himmel, alpenländische Köstlichkeiten und zünftige Hüttengaudi für alle "Preißn" auf die Urlaubszeit beschränkt sind, winkt an der Börse nach einer gründlichen Recherche dauerhaft ein lukrativer Lohn. Wie Anleger nach dem jüngsten Kursfeuerwerk bei E-Auto-Aktien handeln können.

