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WKN: A0NJ37 | ISIN: CH0038285679 | Ticker-Symbol: 4O7
Lang & Schwarz
15.08.23
10:33 Uhr
6,100 Euro
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Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
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ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING AG 5-Tage-Chart
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