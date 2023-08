HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

HIAG Capital Market Day 2023



15.08.2023 / 07:00 CET/CEST





Einladung



Einladung (PDF) Basel, 15. August 2023 Sehr geehrte Damen und Herren Wir freuen uns sehr, Sie zum Capital Market Day 2023 von HIAG einzuladen: 26. September 2023

08.30 bis 14.30 Uhr

Kunzareal, Süssbachareal 1, 5210 Windisch Im Rahmen dieser Veranstaltung erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die gegenwärtige Geschäftsentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie von HIAG. Mit dem Kunzareal in Windisch ist dabei der Veranstaltungsort bewusst gewählt. Die erfolgreichen Geschäftssegmente von HIAG können mit diesem realen Beispiel einer Arealentwicklung bestens erläutert und veranschaulicht werden. Unsere Spezialisten führen Sie durch das Areal, beantworten Ihre Fragen und zeigen Ihnen unter anderem auch anhand einer Baustellenbesichtigung auf, was für HIAG das Thema Nachhaltigkeit bedeutet. Wann Was Wer 08.30 h Willkommenskaffee alle 09.00 h Überblick Geschäftsentwicklung CEO 09.30 h Stationen - 1. Teil in Gruppen 11.00 h Pause alle 11.30 h Stationen - 2. Teil in Gruppen 12.30 h Q&A CEO, CFO, Referent/-innen 13.00 h Stehlunch und Networking alle 14.30 h Ende alle

Bitte melden Sie sich bis spätestens am 17. September 2023 über den folgenden Link an: Jetzt anmelden Die Präsentation wird Ihnen am 26. September 2023 ab 07:00 Uhr im Reporting Center auf der HIAG-Webseite zur Verfügung stehen. Wir freuen uns, Sie an unserem Capital Market Day 2023 begrüssen zu dürfen und interessante Gespräche zu führen. Freundliche Grüsse

HIAG Immobilien Holding AG Marco Feusi

Chief Executive Officer

marco.feusi@hiag.com Stefan Hilber

Chief Financial Officer

stefan.hilber@hiag.com HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

E-Mail

www.hiag.com

Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.93 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.5 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 742'000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 58 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3.1 Mrd. Das Portfolio umfasst 44 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.



