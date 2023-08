EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

ecotel communication ag: Erstes Halbjahr 2023 mit planmäßiger Steigerung der KPIs gegenüber Vorjahreszeitraum



15.08.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Umsatz: 51,6 Mio. EUR (Vj. 44,8 Mio. EUR)

Rohertrag: 16,2 Mio. EUR (Vj. 15,1 Mio. EUR)

Operatives EBITDA: 5,3 Mio. EUR (Vj. 4,6 Mio. EUR), EBITDA 9,3 Mio. EUR

Konzernergebnis: 6,7 Mio. EUR (Vj. 13,8 Mio. EUR)

Investitionen in die Wachstumsmärkte »cloud« und »fiber« zeigen Wirkung

Düsseldorf, 15. August 2023

Das erste Halbjahr 2023 verlief für ecotel planmäßig positiv. Die Einbringung des Segments nacamar in die Uplink Digital GmbH, sowie die in der Hauptversammlung am 21. April 2023 beschlossene Dividendenzahlung in Höhe von insgesamt 66,1 Mio. EUR, wurden umgesetzt.



Die Weichen für die Wachstumsstrategie »cloud« und »fiber« wurden erfolgreich gestellt und die Investitionen planmäßig getätigt.



Vor allem der Ausbau der vertrieblichen Aktivitäten und der Aufbau vertrieblicher Ressourcen konnten im ersten Halbjahr 2023 erreicht werden. Ende Juli 2023 wurde mit einer digitalen Bestellstrecke ein weiterer Vertriebskanal erfolgreich erschlossen. Diese Maßnahmen werden zu weiterem Wachstum im zweiten Halbjahr beitragen. Zudem wurden im ersten Halbjahr weitere Nutzungsrechte an Internetressourcen in Höhe von insgesamt 5,4 Mio. EUR übertragen, von denen 4 Mio. EUR außerplanmäßig waren.



Der Konzernumsatz wuchs um 6,8 Mio. EUR auf 51,6 Mio. EUR. Zu diesem Wachstum trug das Segment »ecotel Wholesale« mit 28,9 Mio. EUR (Vj. 22,1 Mio. EUR) bei; der Umsatz im Segment »ecotel Geschäftskunden« lag im ersten Halbjahr 2023 planmäßig bei 22,7 Mio. EUR (Vj. 22,7 Mio. EUR). Die Wachstumsinitiativen sowie die sukzessive Umsetzung der seit Jahresbeginn gewonnenen neuen Großaufträge werden dazu führen, dass die Umsätze im Segment »ecotel Geschäftskunden« in den nächsten Quartalen steigen werden. Im Segment »fiber« konnten im ersten Halbjahr 250 umsatz- und margenstarke leased lines, vor allem Glasfaseranschlüsse, in Betrieb genommen werden. Im Segment »cloud« konnten die sogenannten Seats verdoppelt und 2.400 Sprachkanäle angeschaltet werden.



In beiden Segmenten konnte derweil der Rohertrag weiter gesteigert werden. Insgesamt wuchs dieser um mehr als 7% bzw. 1,1 Mio. EUR auf 16,2 Mio. EUR (Vj. 15,1 Mio. EUR). Davon erwirtschaftete das Segment »ecotel Geschäftskunden« 15,3 Mio. EUR (Vj. 14,5 Mio. EUR) und das Segment »ecotel Wholesale« 0,9 Mio. EUR (Vj. 0,6 Mio. EUR).



Trotz der Wachstumsinvestitionen, die sich im gestiegenen Personalaufwand und sonstigen operativen Aufwand widerspiegeln, konnte das operative EBITDA im ersten Halbjahr 2023 mit 5,3 Mio. EUR (Vj. 4,6 Mio. EUR) spürbar gesteigert werden. Auch hier tragen beide Segmente zum Wachstum bei: »ecotel Geschäftskunden« mit 4,8 Mio. EUR (Vj. 4,3 Mio. EUR) und »ecotel Wholesale« mit 0,5 Mio. EUR (Vj. 0,3 Mio. EUR).Das nicht bereinigte EBITDA lag derweil sogar bei 9,3 Mio. EUR.



Unter Berücksichtigung der weiter zurückgeführten Abschreibungen (2,5 Mio. EUR; Vj. 2,9 Mio. EUR), des Finanzergebnisses (0,3 Mio. EUR; Vj. -0,2 Mio. EUR), Steuern (-2,2 Mio. EUR; Vj. -3,0 Mio. EUR) und dem Ergebnis aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen aus der Entkonsolidierung des Segments nacamar (1,8 Mio. EUR) konnte das erste Halbjahr 2023 mit einem Konzernüberschuss von 6,7 Mio. EUR (Vj. 13,8 Mio. EUR) abgeschlossen werden. Das entspricht einem Ergebnis je Aktie von 1,91 EUR (Vj. 3,94 EUR).



Auch nach der hohen Dividendenausschüttung in diesem Jahr ist ecotel weiterhin schuldenfrei und weist ein Nettofinanzvermögen von 7,0 Mio. EUR zum 30. Juni 2023 aus (Vj. 23,9 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote ist nach Dividende auf 46,1 % (Vj. 53,9 %) leicht gesunken.





An der Prognose für das Geschäftsjahr 2023, die im Prognosebericht im Geschäftsbericht 2022 enthalten ist, hält der Vorstand weiterhin fest.

(in Mio. EUR) * 2022 1. HJ 2023 1. HJ Prognose 2023 Konzernumsatz 44,8 51,6 95 - 100 davon Segment ecotel Geschäftskunden 22,7 22,7 46 - 48 davon Segment ecotel Wholesale 22,1 28,9 48 - 52 Rohertrag 15,1 16,2 31 - 33 davon Segment ecotel Geschäftskunden 14,5 15,3 davon Segment ecotel Wholesale 0,6 0,9 Operatives EBITDA ** 4,6 5,3 9 - 10 davon Segment ecotel Geschäftskunden 4,3 4,8 > 8,5 davon Segment ecotel Wholesale 0,3 0,5 0,5 - 1,0 Konzernüberschuss 13,8 6,7 > 4 Ergebnis je Aktie (in EUR) 3,94 1,91 (in Mio. EUR) * 2022 2. Q 2023 2. Q Konzernumsatz 24,6 23,0 davon Segment ecotel Geschäftskunden 11,4 11,3 davon Segment ecotel Wholesale 13,2 11,7 Rohertrag 7,6 8,0 davon Segment ecotel Geschäftskunden 7,4 7,6 davon Segment ecotel Wholesale 0,3 0,5 Operatives EBITDA ** 2,4 2,0 davon Segment ecotel Geschäftskunden 2,2 1,7 davon Segment ecotel Wholesale 0,2 0,3 Konzernüberschuss 12,5 2,2 Ergebnis je Aktie (in EUR) 3,57 0,62

* Vorjahreswerte angepasst, aufgrund der Entkonsolidierung des Segments nacamar zum 01. April 2023; in den Summen können aufgrund von kaufmännischen Rundungen Differenzen auftreten.

** Definition siehe Konzernlagebericht im Geschäftsbericht 2022 auf Seite 52.



Über die ecotel communication ag

Die ecotel communication ag ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« im Jahre 2022 bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt. Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Aktuell betreut ecotel mit rund 225 Mitarbeitern bundesweit mehr als 15.000 Kunden mit einem Full-Service Angebot aus Cloud- und Breitbanddiensten.



Hinweis:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.





Investor Relations

ecotel communication ag

Investor Relations

+49 (0) 211-55 007 740

E-Mail: investorrelations@ecotel.de



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ecotel.de





15.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com