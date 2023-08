The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.08.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.08.2023



ISIN Name

DE000A0JC0V8 SECANDA AG INH O.N.

LU2237380790 ALLEGRO.EU ZY -,01

DE0001359479 COBA IHS S.1025 NR

US37045XCZ78 GM FINANCIAL 20/23

XS2593394641 STE GENERALE 23/28 MTN

US883556CQ39 THERMO FISH. 21/24 FLR

XS2369849745 SHINSUN H.G. 21/23

DE000DK0XNJ8 DEKA NK FESTZINS 20/23

