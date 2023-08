München (ots) -Die fortschreitende Digitalisierung und massive gesellschaftliche Herausforderungen wie der Klimawandel stellen die kindliche Bildung vor neue Anforderungen. Um Kinder darauf vorzubereiten, sind die klassischen Schullehrinhalte und -formate nicht mehr ausreichend. Vielmehr benötigen sie heute eine ganzheitliche Kompetenzentwicklung, die sie auf die Anforderungen der digitalen Ära und des Klimawandels vorbereitet. Eine Unterstützung bieten digitale Lern-Apps, wie die des Münchner Startups Edurino (http://edurino.com). Gemeinsam mit einem Team aus PädagogInnen wurde eine hybride Lern-App entwickelt, die Kinder und Eltern beim Lernen bzw. Erziehen im 21. Jahrhundert begleitet."Mit dem Schulstart stehen Kinder nicht nur vor einer neuen Lebensetappe, sondern auch vor den Herausforderungen einer völlig neuen Welt. Es liegt in unser aller Verantwortung, ihre Bildung entsprechend zu gestalten und sie bestmöglich auf die vielfältigen Herausforderungen vorzubereiten, die ihnen in der Zukunft begegnen werden." - Irene Klemm & Franziska Meyer, Gründerinnen von EdurinoGanzheitliche Kompetenzentwicklung: Über Schullerninhalte hinausdenkenDie heutige Zeit erfordert von Kindern mehr als nur reines Fachwissen. Schlüssel- und Zukunftskompetenzen werden immer bedeutender, um den Anforderungen der digitalen Welt von morgen gerecht zu werden. MINT-Fächer spielen dabei eine wesentliche Rolle, da sie grundlegende Fähigkeiten wie kritisches Denken, Problemlösung und Innovation fördern. In der Lern-App Edurino werden die klassischen Schullerninhalte wie Lesen, Schreiben, Rechnen und Englisch mit Zukunfts- und Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts erweitert. So bekommen Kinder in den Lernabenteuern auch kritisches Denken, Problemlösung, Coding, Medienkompetenz, Kreativität, Nachhaltigkeitsbewusstsein, Umweltschutz und emotionale Intelligenz spielerisch vermittelt."Lern-Apps sind für Kinder eine großartige Möglichkeit, um ihnen Schul- und Zukunftskompetenzen zu vermitteln. Indem sie spielerisch lernen, entwickeln sie nicht nur Wissen, sondern auch lebenslange Freude am Lernen und die Fähigkeit, sich selbstständig und motiviert den Herausforderungen und Anforderungen der digitalen Welt zu stellen." - Isabelle Hermannstädter, Sozialpädagogin aus dem Edurino-TeamDigitale Bildungsangebote bieten HilfestellungWährend das Bildungssystem seine Anpassungen vornimmt, spielen die Eltern eine unverzichtbare Rolle. Digitale Lern-Apps können eine wertvolle Unterstützung bieten, indem sie Eltern dabei helfen, ihre Kinder gezielt zu fördern und in ihrer Bildung zu begleiten. So ermöglicht Edurino, den Lernfortschritt zu verfolgen und individuelle Stärken und Interessen zu identifizieren. Eltern können so das Interesse ihrer Kinder für verschiedene Themen und Wissensbereiche entdecken und ihre Neugierde aufrechterhalten sowie die individuellen Stärken fördern. Sie sind die ersten und wichtigsten Begleiter ihrer Kinder auf dem Bildungsweg. In einer Studie, die Anfang des Jahres von Edurino in Auftrag gegeben wurde, kam heraus, dass über 80 Prozent der Kinder Zugang zu einem Tablet oder Smartphone haben und mehr als 60 Prozent dieser Kinder ein eigenes Gerät besitzen. Davon nutzen bereits 80 Prozent Spiele mit Lerninhalten im Vergleich zu reinen Spielen."Durch die Kombination aus elterlicher Fürsorge und der effektiven Nutzung digitaler Bildungsangebote kann die ganzheitliche Kompetenzentwicklung der Kinder in der digitalen Welt von morgen gefördert werden. Kinder haben so die Werkzeuge in der Hand, um selbstbewusst und neugierig die Welt zu erkunden." - Louisa Dinter, Grundschulpädagogin aus dem Edurino-TeamÜber EdurinoDie Edurino GmbH (https://www.edurino.com/) wurde 2021 von Irene Klemm und Franziska Meyer in München gegründet. Die hybride Lernplattform wurde gemeinsam mit PädagogInnen entwickelt und bietet Kindern von 4 bis 8 Jahren einen sicheren Einstieg in das digitale Lernen. Dazu kombinieren sie eine digitale Lern-App, haptische Spielfiguren und einen ergonomischen Eingabestift. Mehrere Hundert Bildungseinrichtungen nutzen Edurino für den digitalen Vorschulunterricht. Das EdTech verfolgt die Vision, Kinder und Eltern als personalisierte Lernplattform während des Aufwachsen im 21. Jahrhundert zu begleiten. Vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wurde Edurino als Digitales Start-up des Jahres 2023 (https://bit.ly/47A9rNQ)ausgezeichnet.Pressekontakt:magdalena@edurino.comOriginal-Content von: Redaktion für Family-Tech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167004/5580408