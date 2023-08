EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

SANHA GmbH & Co. KG mit Ergebnissteigerung bei schwächerem Umsatz im ersten Halbjahr 2023



15.08.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SANHA GmbH & Co. KG mit Ergebnissteigerung bei schwächerem Umsatz im ersten Halbjahr 2023 Halbjahresumsatz geht um 9,2 % auf 61,3 Mio. Euro zurück

EBITDA wächst auf 10,4 Mio. Euro, EBIT bei 7,9 Mio. Euro

Vorsichtiger Gesamtjahresausblick angesichts konjunkturell und weltpolitisch unsicherer Lage Essen, 15. August 2023 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK), hat heute ihren Halbjahresabschluss für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Die nachlassende Nachfrageentwicklung, die sich bereits im ersten Quartal 2023 andeutete, setzte sich in den Folgemonaten fort und führte zu einem Umsatzrückgang um 9,2 % auf 61,3 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2023 (1. Hj. 2022: 67,6 Mio. Euro). Ursächlich für die geringere Nachfrage waren vor allem die hohen Bau- und Finanzierungskosten. Der Auslandsumsatz ging auf 47,1 Mio. Euro zurück (1. Hj. 2022: 52,8 Mio. Euro), was einem Anteil von knapp 77 % am Gesamtumsatz entspricht. Wesentliche Herausforderungen lagen für SANHA in der Sicherung der Märkte, der Einhaltung einer strikten Kostendisziplin sowie dem Halten des Preisniveaus. Diesen Herausforderungen hat SANHA sich im ersten Halbjahr 2023 konsequent gestellt und daneben zielgerichtete Investitionen in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung getätigt, nicht zuletzt als Gegenmaßnahme zum zunehmenden Arbeitskräftemangel. Der Rohertrag lag mit 34,8 Mio. Euro rund 1,9 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert (36,7 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) konnte trotz des niedrigen Rohertrags um 1,2 Mio. Euro auf 10,4 Mio. Euro gesteigert werden, was einer EBITDA-Marge von 16,9 % entspricht (Vorjahr: 13,5 %). Neben einem verbesserten Produktmix wurde dies hauptsächlich durch umfassende Kosteneinsparungen ermöglicht. Auch das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich in den ersten sechs Monaten 2023 um 1,1 Mio. Euro auf 7,9 Mio. Euro. Die EBIT-Marge lag bei 12,9 % (Vorjahr: 10,1 %). Der Halbjahresüberschuss belief sich auf 4,0 Mio. Euro (Vorjahr: 3,9 Mio. Euro). Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens: "Die erste Jahreshälfte 2023 war von globalen Herausforderungen geprägt. Der anhaltende Krieg in der Ukraine, die weltweit um sich greifende Inflation, hohe Zinsen und steigende Baukosten beeinflussten dabei auch die Nachfrage nach Rohrleitungssystemen. Obwohl sich unsere Umsätze entsprechend der allgemeinen Marktlage verringerten, konnten wir unser EBITDA durch effektives Kostenmanagement verbessern und zudem weitere Investitionen in den Ausbau der Kapazitäten für Neuprodukte, in Automatisierung sowie Digitalisierung tätigen. Für das Gesamtjahr 2023 erwarten wir aufgrund der konjunkturell wie weltpolitisch unsicheren Lage entsprechende Umsatzrückgänge. Insgesamt sind wir jedoch zuversichtlich, unsere Ertragsziele für 2023 zu erreichen." Der verkürzte Konzernzwischenabschluss 2023 ist unter https://www.sanha.com/Ueber-SANHA/Investor-Relations/Dokumente/ veröffentlicht. Über SANHA Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens werden in der Haustechnik zur Trink-, Brauchwasser-, Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber auch für Sprinkler-, Kühl-, Kälte- sowie Solarthermieanlagen. In diesem Markt ist SANHA die Nummer 3 in Deutschland und die Nummer 4 in Europa. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist in 50 Ländern aktiv. In vier Werken, davon ein reines Edelstahlrohrwerk in Berlin und ein Edelstahlfittingwerk in Schmiedefeld bei Dresden, werden rund 10.000 Produkte, vor allem Fittings und Rohre aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff, hergestellt. Tragen Sie sich in unseren Investorenverteiler ein unter: www.sanha.com/de/ueber-sanha/anleihe Investor Relations / Presse: Fabian Kirchmann / Svenja Schneider

IR.on AG

Telefon: 0221-9140970

E-Mail: SANHA@ir-on.com



15.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com