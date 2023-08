Hannover (www.anleihencheck.de) - Sorgen um die chinesische Wirtschaft beschäftigen die Welt, so die Analysten der Nord LB.Offenbar zu Recht, denn am frühen Morgen hätten erneut ernüchternde Daten unter anderem zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen die PBoC nun dazu bewogen, deutliche Zinssenkungen durchzuführen. Hier möge die Zwischenfrage erlaubt sein: Sei China (wieder einmal) ein Vorreiter in Sachen Konjunkturzyklus und Geldpolitik? Das werde man sehen! In jedem Fall sei bereits im Vorfeld der chinesische Renminbi deutlich unter Druck geraten. ...

