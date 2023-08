(shareribs.com) London 15.08.2023 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag leicht nach oben, unterstützt von einer überraschenden Zinserhöhung in China. Wichtige Konjunkturdaten bestätigen die Schwäche der chinesischen Wirtschaft. Bereits die ersten Konjunkturdaten aus China zeigten, dass die Wirtschaft nicht vom Fleck kommt. Am Dienstag wurden weitere Daten veröffentlicht, die den bisherigen Trend ...

