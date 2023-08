Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im zweiten Quartal 2023 hielt die Schwächephase der tschechischen Wirtschaft an, so die Analysten der DekaBank.Nach der Schnellschätzung habe das reale Bruttoinlandsprodukt um lediglich 0,1% gegenüber dem Vorquartal zugelegt. Im Vorjahresvergleich sei die Volkswirtschaft um 0,6% geschrumpft. Laut dem tschechischen Statistikamt seien es in erster Linie der private Konsum und die Investitionen gewesen, die zu einer Schrumpfung beigetragen hätten, während der Außenbeitrag positiv gewesen sei. Eine schnelle Konjunkturbelebung sei auch im dritten Quartal nicht zu erwarten: So sei der Einkaufsmanagerindex im Verarbeitenden Gewerbe im Juli zwar etwas angestiegen, bleibe mit 41,4 Punkten jedoch tief im rezessiven Bereich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...