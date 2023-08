Die Encavis-Aktie (WKN: 609500) setzte zum Wochenauftakt ihren Abwärtstrend fort. Seit Jahresbeginn hat das Papier des Solar- und Windparkbetreibers bereits über -25% an Wert eingebüßt. Können die am Montag präsentierten Halbjahreszahlen nicht für eine Trendwende sorgen? Encavis vorgestellt Encavis mit Sitz in Hamburg ist ein unabhängiger Stromerzeuger, der Solarparks und Onshore-Windkraftanlagen betreibt. Das Unternehmen ist mit rund 200 Stromparks ...

