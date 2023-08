Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in den Industrieländern ist noch nicht besiegt, da ziehen schon neue Wolken auf, so Sam Vereecke, CIO Fixed Income bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Die Renditekurve sei stark invertiert, die Verbrauchernachfrage lasse nach und an den Kreditmärkten gebe es erste Erschütterungen. Sam Vereecke, CIO Fixed Income der DPAM, leite Konsequenzen für Anleihenanleger ab. ...

