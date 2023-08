Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Regierung des linksgerichteten Präsidenten Lula macht weiter große Fortschritte, so die Analysten der DekaBank.Das neue fiskalische Verantwortungsgesetz sei so gut wie verabschiedet, die Steuerreform habe wichtige Hürden genommen und dürfte noch im zweiten Halbjahr dem Kongress zur Abstimmung vorgelegt werden. Diese Reform sei äußerst wichtig, um das extrem bürokratische Steuersystem zu vereinfachen und die Attraktivität des Landes für Investitionen zu verbessern. Präsident Lula wolle die Regierung auf eine stabilere Basis stellen und verhandle mit zwei Parteien über eine Aufnahme im Kabinett, um deren Unterstützung im Parlament zu sichern. Die politischen Spannungen, die vor allem den Wahlkampf und die ersten Monate nach den Wahlen geprägt hätten, hätten nachgelassen, und die Regierung zeige sich stärker um fiskalische Solidität bemüht als in den ersten Monaten in Verantwortung. ...

