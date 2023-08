Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vereinigten Königreich beschleunigte sich das Lohnwachstum so schnell wie nie zuvor, was die Bedenken der BoE unterstreicht, dass die Lohn-Preis-Spirale, die die Inflation in der gesamten Wirtschaft antreibt, noch nicht durchbrochen ist, so die Experten von XTB. ...

