- BERNSTEIN HEBT L'OREAL AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-P) - ZIEL 440 (425) EUR- BERNSTEIN SENKT DANONE AUF 'UNDERPERFORM' (MARKET-P) - ZIEL 50 (55) EUR - BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 6500 (6700) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 11,50 (11,00) EUR - 'HOLD' - BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ADESSO AUF 187 (196) EUR - 'BUY' - BERNSTEIN HEBT BEIERSDORF AUF 'OUTPERFORM' (MP) - ZIEL 130 (125) EUR - CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 48 (50) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 20,20 (23,30) EUR - 'UNDERWEIGHT' - LBBW SENKT ZIEL FÜR INDUS HOLDING AUF 25 (27) EUR - 'HALTEN' - BERNSTEIN SENKT HENKEL AUF 'UNDERPERFORM' (MP) - ZIEL 59 (61) EUR Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 ...Den vollständigen Artikel lesen ...