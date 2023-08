Die Heizölpreise in Deutschland und Österreich schwanken minimal um die jeweiligen Vortageswerte, während sie in der Schweiz erneut leicht nachgaben. Die erneut schlechter als erwarteten chinesischen Wirtschaftsdaten sowie die Wiedereröffnung des wichtigsten nigerianischen Ölexporthafens drücken auf die Ölpreise am Weltmarkt. Eine Warnung Saudi-Arabiens und der USA vor Tankerbeschlagnahmungen durch ...

