European Lithium Limited hat die Gewährung neuer Bergbaulizenzen und Erweiterungen für das Wolfsberg-Lithiumprojekt in Österreich erhalten. Dies erfolgte nach einer öffentlichen Anhörung durch das österreichische Oberbergamt, wie European Lithium mitteilt. CEO Tony Sage: "Die Erteilung dieser Bergbaulizenzen bestärkt unsere Überzeugung, dass Wolfsberg der erste lokale Hersteller von Lithium in Batteriequalität in Europa sein wird, der den Übergang zu grüner Energie vorantreibt." Durch die Gewährung neuer Lizenzen und Erweiterungen wächst das Wolfsberg-Projekt auf insgesamt 20 Lizenzen, wodurch sich die Fläche für die Untertagebergbaubetriebe fast verdoppelt.

