Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der zweiten Sitzung des Türkischen Zentralbankrats unter der neuen Führung wird immer klarer, was man von der türkischen Geldpolitik in den kommenden Monaten erwarten kann, so die Analysten der DekaBank.Der Leitzins sei im Juli um 250 Basispunkte auf 17,5% angehoben worden und damit erneut weniger stark, als von den Analysten erwartet worden sei. Der Wust an Regulierungen, den die Zentralbank in den vergangenen Jahren geschaffen habe, werde nur allmählich gelichtet. Zudem sehe die Notenbank es als zu riskant an, das Instrument der wechselkursgesicherten Lira-Einlagen zeitnah wieder abzuschaffen, da dies den Abwertungsdruck stark erhöhen würde. Damit würden die fiskalischen Risiken dieses Instruments bestehen bleiben. ...

