Angesichts steigender Zinsen scheinen Zinstitel wieder attraktiv. Da gleichzeitig die Rezessionsgefahr nicht gebannt ist, steigt aber das Risiko von Investments in einzelne Anleihen. "Es ist besser, in ein ganzes Bündel von Bonds zu investieren als nur in eine einzelne Anleihe. Von daher bieten sich für ein Portfolio verstärkt Anleihefonds als Baustein für die Rentenseite an", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Die damit verbundene Diversifikation erlaubt es, die Chancen der Zinsseite bei verringertem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...