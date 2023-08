Rochester Electronics und SkyHigh Memory haben eine Vereinbarung getroffen, um weiterhin Unterstützung für ausgereifte NAND-Technologien zu bieten

Rochester Electronics, LLC hat sich mit SkyHigh Memory Ltd. zusammengeschlossen, um eine kontinuierliche Bezugsquelle für ausgereifte NAND-Speicherlösungen mit geringer Dichte zu schaffen.

Rochester Electronics schließt Partnerschaft mit SkyHigh Memory Ltd.

Die Zusammenarbeit zwischen Rochester Electronics und SkyHigh Memory ist leistungsstark. Rochester Electronics konzentriert sich auf zu 100 autorisierte Legacy- und End-of-Life (EOL)-Halbleitertechnologien, während SkyHigh Memory auf NAND-Speicherlösungen in SLC und eMMC spezialisiert ist. Mit diesen kombinierten Talenten wollen sie die Speicherbedürfnisse von Kunden weltweit decken.

EOL-Mikroprozessoren in bestehenden Designs können weiterhin Speicherlösungen mit geringer Dichte erfordern, die die SLC-NAND-Produkte von SkyHigh Memory von 1 GB bis 8 GB und 4 GB eMMC perfekt ergänzen. Diese ausgereiften Dichten können durch die Lebenszyklen der wichtigsten Mikroprozessorkomponenten von Rochester unterstützt werden. Rochester Electronics verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Prozessoren, einschließlich der fortgesetzten Produktion zahlreicher Legacy- und EOL-Prozessoren unter Lizenz, Die-Banks und Replikationen von Die-Produkten.

"Unsere Partnerschaft mit SkyHigh Memory stärkt den Kundenstamm und das Angebot von Rochester Electronics durch eine kontinuierliche Versorgung mit ausgereiften NAND-Speicherlösungen mit geringer Dichte. Die Langlebigkeit von Speicher wird zusammen mit der älteren Mikroprozessortechnologie erreicht." - Paul Mason, Globaler Leiter Speichertechnologie bei Rochester Electronics.

"Die Stärken von Rochester Electronics bei der Verwaltung und Unterstützung von Legacy- und EOL-Geräten, insbesondere im Bereich der Mikroprozessoren, ergänzen sich mit den ausgereiften SLC-NAND- und eMMC-Speicherlösungen von SkyHigh Memory. Durch die Zusammenarbeit können wir unseren Kunden eine nahtlose Kontinuität für ihre NAND-Speicherbedürfnisse bieten." - Alexander Stempfle, Direktor, Lieferantenentwicklung EMEA Rochester Electronics

"Wir freuen uns auf eine starke Partnerschaft mit Rochester Electronics, um den Service für unsere Kunden weltweit zu verbessern." - Yildirim Vural, Verkaufsleiter Mittel- und Osteuropa

About Rochester Electronics

Rochester Electronics ist die weltweit größte kontinuierliche Halbleiterbezugsquelle zu 100 autorisiert von über 70 führenden Halbleiterherstellern.

Als Originalhersteller und lagerhaltender Vertreiber von Halbleitern hält Rochester über 15 Milliarden Produkte auf Lager, verteilt auf über 200.000 Artikelnummern, und bietet somit das weltweit größte Sortiment an EOL-Halbleitern und das breiteste Angebot an aktiven Halbleitern.

Als lizenzierter Hersteller von Halbleitern hat Rochester über 20.000 Produkte hergestellt. Mit mehr als 12 Milliarden Chips im Bestand ist Rochester in der Lage, mehr als 70.000 Produkttypen herzustellen. Rochester bietet ein komplettes Angebot an Fertigungsdiensten wie Design, Waferfabrikation, Assemblierung, Testen, Qualität und IP-Archivierung durch die Bereitstellung von Einzellösungen bis hin zur schlüsselfertigen Produktion, was eine kürzere Produkteinführungszeit ermöglicht.

Rochester ist die Semiconductor-Lifecycle-Lösung. Kein anderes Unternehmen bietet eine solche Vielfalt an Produkten, Mehrwertleistungen und Fertigungslösungen wie Rochester an.

Unser Direktvertrieb und unser Supportpersonal sind auf allen wichtigen Märkten präsent, und unser Netz regionaler und global autorisierter Vertriebspartner ist telefonisch oder über E-Commerce-Plattformen jederzeit und überall erreichbar.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rocelec.de

Über SkyHigh Memory

SkyHigh Memory wurde 2019 gegründet und ist der führende Anbieter von fortschrittlichen eingebetteten Systemlösungen für die weltweit innovativsten Produkte in den Bereichen Automobil, Industrie, Heimautomatisierung und Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik und Medizin. Die zuverlässigen Hochleistungsspeicher von SkyHigh Memory helfen Ingenieuren dabei, differenzierte Produkte zu entwickeln und sie als Erste auf den Markt zu bringen. SkyHigh Memory ist bestrebt, seinen Kunden den besten Support und die besten technischen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit Innovatoren und Querdenker in Rekordzeit neue Märkte erschließen und neue Produktkategorien schaffen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.SkyHighMemory.com

