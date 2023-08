Im August zeigt sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft weniger düster als bisher. Auf die kommenden sechs Monate blicken die befragten Finanzmarktexperten per Saldo moderat weniger pessimistischer als noch im Juli. Der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen in Deutschland ist im Berichtsmonat auf -12,3 Punkte gestiegen. Gleichzeitig wird die ...

