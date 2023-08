Nach der jüngsten Korrektur kam es am Montag zu einer Erholung an der Wall Street. Ungeachtet der trüben Nachrichten aus China zeigten die US-Indizes eine technische Gegenreaktion. Vor allem die Tech-Werte aus dem Nasdaq legten dabei zu. Der Technologie-Index Nasdaq 100 stieg um 1,18% auf 15.205 Punkte an, während der marktbreite S&P 500 ein Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...