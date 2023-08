Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der IWF erwartet in seinem neuen Konjunkturausblick für 2024 eine Beruhigung in den hochentwickelten Volkswirtschaften und senkt seine Prognosen für die Schwellenländer, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Dafür solle die Weltwirtschaft 2024 unverändert zu 2023 um 3,0% wachsen. Diese Annahmen sprächen für eine baldige Wende in der derzeit expansiven Geld- und Kreditpolitik der Notenbanken. Doch diese würden sich weiter in einer Zwickmühle befinden, da die Inflationsraten noch immer zu hoch seien und nur langsam abnehmen würden. In den Schätzungen der letzten zwei Jahre habe sich der IWF immer wieder nach oben korrigieren müssen. ...

