Wird COUNTRY GARDEN das nächste EVERGRANDE? Die Schieflage des chinesischen Immobilienentwicklers COUNTRY GARDEN (ISIN: KYG245241032) hat sich weiter verschärft und setzt den gesamten Immobiliensektor des Landes unter Druck. Rund ein Fünftel der chinesischen Wirtschaftsleistung wird im Immobiliensektor erwirtschaftet. COUNTRY GARDEN versucht momentan, die vollständige Rückzahlung einer privaten Onshore-Anleihe (Volumen 3,9 Mrd. Yuan, umgerechnet 538 Mio. $), die am 2. September fällig wird, in Raten um drei Jahre zu verlängern. Die Aktie, die seit Jahresbeginn rund 70 % verloren hat, brach gestern in Hongkong um über 18 % ein.



